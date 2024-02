Eredità Agnelli: a Rimini la querela contro Margherita

Sarà il tribunale di Rimini ad occuparsi di uno dei numerosi filoni giudiziari che si sono sviluppati intorno all'eredità di Gianni Agnelli: la querela per diffamazione presentata dall'avvocato milanese Luigi Emanuele Gamna contro Margherita Agnelli, figlia dell'ex presidente della Fiat. Davanti a un giudice della città romagnola, a maggio, si discuterà l'opposizione di Gamna alla richiesta di archiviare il procedimento inoltrata dalla procura. E' quanto si apprende a Torino in ambienti legati all'inchiesta giudiziaria sul patrimonio di Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli e madre di Margherita. Gamna fu uno dei due avvocati che per conto di Margherita seguì la trattativa che nel 2004 portò la donna a siglare con la madre un accordo sull'eredità paterna. Il legale si è sentito diffamato per la ricostruzione della vicenda effettuata nel libro "Agnelli coltelli" del giornalista Gigi Moncalvo, dove compaiono dichiarazioni di Margherita Agnelli.