Cani usati per accattonaggio a Torino, 20 persone denunciate

Una vera e propria organizzazione, che gestiva i mendicanti e i loro cani, è stata scoperta dalla polizia locale di Torino, che ha identificato e denunciato per vari reati, tra cui il maltrattamento di animali, venti persone. Per non destare sospetti venivano organizzati dei viaggi ogni quindici giorni, dalla Romania al capoluogo piemontese, per il ricambio di 'clochard', mentre i cani erano stato affittati in un allevamento romeno. L'inchiesta è partita nel dicembre 2022 quando due persone erano state segnalate all'autorità giudiziaria per contraffazione di passaporti e libretti sanitari di cani utilizzati per chiedere l'elemosina nelle vie del centro di Torino. Da quel momento gli agenti hanno iniziato a seguire con maggiore attenzione tutti i senza fissa dimora che utilizzavano gli animali. Ne hanno studiato i movimenti, ricostruendo il loro modus operandi e la periodica alternanza delle persone e dei cani che avveniva sotto i portici. L'organizzazione coinvolgeva diversi soggetti ed era gestita da cinque romeni, due dei quali denunciati per il reato di organizzazione di accattonaggio in concorso. Ogni quindici giorni un furgone trasportava i 'mendicanti' e i cani dalla Romania a Torino e viceversa. I cani, meticci di taglia piccola e media, provenivano da un allevamento di Piscot. Il giro d'affari rendeva tra i 600 e gli 800 euro alla settimana per ogni 'mendicante', che pagavano agli organizzatori 1.600 euro per il viaggio.