Torino, da McDonald's e Banco alimentare 730 pasti a settimana

In provincia di Torino McDonald's e Fondazione Ronald McDonald insieme a Banco Alimentare del Piemonte donano 730 pasti caldi a settimana a chi è in difficoltà. Sui 31 McDonald's del Torinese, aderiscono all'iniziativa benefica, battezzata 'Sempre pronti a donare', due McDonald's di Torino, e quelli di Avigliana, Nichelino, Beinasco, Rivoli, Venaria Reale, Grugliasco, Chivasso, Rivarolo Canavese, Alpignano, Collegno, Moncalieri e Chieri. I pasti sono ritirati e distribuiti dall'Arcidiocesi di Torino. Obiettivo, spiegano gli organizzatori, "dare una risposta concreta ai bisogni delle comunità, attraverso segni di vicinanza come donare un pasto caldo". "Sfruttando la capillarità di McDonald's sul territorio e con la capacità di ascoltare le necessità di chi vive situazioni difficili - spiega l'azienda - quest'anno rinnoviamo il nostro impegno alla luce del complesso scenario socioeconomico attuale, puntando a rendere questa forma di sostegno continuativa nel tempo". La nuova edizione del progetto si inserisce nel più ampio percorso di sostegno alle comunità di cui McDonald's è parte e, dal suo lancio nel 2020, "ha permesso di donare - sottolinea ancora l'azienda - 527mila pasti in tutta Italia".