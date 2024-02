Piemonte, da Regione 105 milioni per più di 805 Comuni

"Un grande finanziamento per migliorare i servizi in tutto il territorio": così il leghista Gianluca Gavazza, consigliere segretario dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Piemonte, a proposito dei 105 milioni stanziati dalla Regione per più di 805 Comuni. "Con il via libera a questa misura - dice Gavazza - la Regione si riconferma vicina ai cittadini, promuovendo lo sviluppo e la coesione dei territori. I Comuni di tutte le province potranno attingere a queste risorse per aggiornare i propri servizi scolastici, sanitari, ambientali e di mobilità". "Nella provincia di TORINO - sottolinea - la dotazione sarà di 35 milioni per 160 Comuni: 72 dell'area Canavese, finanziata complessivamente con 8,6 milioni; 27 dell'Area Orco e Soana, finanziata con 3,9 milioni; 19 dell'Area Pianura torinese, finanziata con 3,8 milioni; 19 dell'Area Valle di Susa, finanziata con 2,7 milioni; 15 dell'Area Valli Chisone e Germanasca, finanziata con 1,9 milioni; 6 dell'Area Monferrato casalese e Terre di Po, finanziata con 7,4 milioni; 2 dell'Area Borghi delle Vie d'Acqua, finanziata con 7 milioni. Questo a riprova del fatto - rimarca - che il lavoro e la fiducia ripagano sempre". E ancora, spiega Gavazza, "a 146 Comuni della provincia di Alessandria andranno 28 milioni, a 104 della provincia di Asti 21 milioni, a 63 della provincia di Biella oltre 8 milioni, a 176 della provincia di Cuneo 26 milioni, a 51 della provincia di Novara 11 milioni, a 52 della provincia del Verbano Cusio Ossola 9 milioni, e a 53 della provincia di Vercelli andranno 10 milioni".