DIRITTI & ROVESCI

Docente accusata di plagio, il Mur la finanzia con 1,2 milioni

Non solo le presunte molestie turbano la vita dell'Università di Torino. C'è anche il caso della professoressa che plagiò il lavoro di altri e ora ottiene un contributo a sei zeri dal Ministero per la sua attività di ricerca

Due anni fa la denuncia per plagio, in questi giorni un contributo da 1,2 milioni del Ministero dell’Università per la sua attività di ricerca. Per motivi di privacy il nome della docente non è mai stato fatto eppure lungo i corridoi dell’ateneo di Torino il caso è ben noto, anche se risale al 2021. La professoressa venne accusata da un gruppo di studiose di avere plagiato parti significative dei loro lavori in un testo pubblicato da un editore internazionale, che dopo la denuncia ha ritirato l’opera dal commercio. Non solo. Quando scoppiò il caso pare che il rettore Stefano Geuna abbia istituito una commissione che appurasse l’esistenza del plagio e prendesse i necessari provvedimenti secondo quanto previsto dal “Regolamento di ateneo per l’integrità nella ricerca scientifica”. Quali siano stati i provvedimenti presi non è dato saperlo, di certo la docente in questione ha proseguito la propria attività come dimostra la presenza del suo nome tra i premiati dal Mur attraverso il Fondo italiano per la Scienza. Si tratta di una selezione altamente competitiva caratterizzata da elevati standard di ricerca nel macrosettore delle Scienze sociali e umanistiche, esattamente l’ambito di studi della professoressa che anche lo Spiffero eviterà di citare.

Certo, salta all’occhio la differenza di trattamento riservata a un docente uomo accusato di molestie (ancora tutte da provare) il cui nome è stato spiattellato su tutti i media e la cura con cui invece è stata trattata la collega sulla quale pendeva un’accusa di plagio. Di avere cioè copiato il lavoro di altri, tentando di prendersene il merito (ed eventuali profitti). Vari dubbi si potrebbero avanzare sugli elevati standard della ricerca di chiunque abbia copiato parti di opere altrui. A questo punto spetta all’ateneo e in particolare al rettore decidere se accettare questo finanziamento pur in presenza di un plagio nel curriculum della docente che l’ha ottenuto oppure no. L’università, infatti, ha il diritto di salvaguardare le proprie casse, ma anche quello di tutelare la propria reputazione.