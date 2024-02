Polveri sottili, -45% in 10 anni. Ma ancora lontani dai limiti Ue

L’inquinamento da polveri sottili Pm 10 e Pm 2,5 è calato in Italia negli ultimi dieci anni: le concentrazioni sono scese del 45% fra il 2013 e il 2022, anche se nel 2022 è stato sforato il valore limite giornaliero della normativa nazionale nel 20% dei casi. Lo rivela il 4° Rapporto Ambiente dello Snpa, il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, la rete formata da Ispra nazionale e Arpa regionali. Dai dati, inoltre, emerge che l’Italia è lontana dallo scendere sotto i livelli raccomandati dall’Oms. Il nostro Paese è però in linea con gli obiettivi europei e di sviluppo sostenibile per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che raggiunge buoni livelli di raccolta differenziata dei rifiuti e diminuisce lo smaltimento in discarica.

