DIRITTI & ROVESCI

Viale tira dritto: "Non mi dimetto"

Nessun passo indietro da parte del consigliere comunale radicale, accusato di molestie da alcune sue pazienti. All'ora di pranzo si presenta a Palazzo Civico per un sopralluogo della commissione Sanità: "Resto fedele a Lo Russo, mi difenderò davanti ai giudici"

Si è presentato in Comune all'ora di pranzo Silvio Viale. “Io vado avanti. Ancora non so nulla. Mi è già capitato di essere fermato e poi rilasciato. Un’altra volta sono finito in galera sei mesi”. Ma alla fine, come per la tragedia dell'Angelo Azzurro, ne è sempre uscito. È venuto per partecipare al sopralluogo al Pronto soccorso dell’ospedale Martini di Torino, si è stampato il programma dei lavori perché gli hanno sequestrato telefono e computer. Questa mattina è andato in Procura a riprendersi la sim. Ieri i giornali gli hanno fatto sapere che è accusato di molestie sessuali da quattro sue pazienti, essendo lui medico ginecologo, considerato il padre della pillola abortiva, la Ru-486.

Del procedimento giudiziario non vuole parlare: “Mi difendo nelle aule di tribunale, non sui giornali”. Lo segue l’avvocato Cosimo Palumbo, con cui ha concordato la strategia. Nelle chiacchiere con gli altri consiglieri derubrica a mero “teatrino della politica” le parole con cui due colleghe della Sala Rossa (e della maggioranza di centrosinistra) hanno criticato le sue intemperanze, attribuendogli esplici atteggiamenti di misoginia. Quando entra nella Sala dell’Orologio sembra quello di sempre, la cravatta d’ordinanza con una pecora bianca tra tante nere, un box di sushi da consumare sul divanetto. In poco tempo diventa il mattatore. Colleghi di destra e sinistra gli offrono la loro solidarietà. Resta in disparte Elena Apollonio (Demos), la prima a puntargli il dito contro quando è stata resa pubblica la notizia delle indagini.

“Ti stiamo preparando il posto dalla nostra parte Silvio”, scherza il leghista Giuseppe Catizone. Ma Viale su questo non ha alcun dubbio: “La mia fedeltà alla giunta e al sindaco Lo Russo è intatta”. Nel mondo della politica c’è spazio anche per qualche lettura in filigrana della sua vicenda: “Nessuno ha notato la coincidenza per cui la presa di coscienza delle querelanti sia avvenuta in seno alla manifestazione del collettivo femminista di Askatasuna, proprio dopo che Viale ha formalizzato la sua posizione contraria alla legalizzazione come bene comune?”. E poi una battuta, assai efficace: il problema di Palermo è il traffico, quello di Torino le coincidenze.

C’è ancora molto da chiarire in una vicenda nella quale la violenza sessuale di cui Viale è accusato sarebbe legata ad atteggiamenti inopportune. Le giovani donne che lo hanno denunciato non si conoscevano, ma sono difese dallo stesso legale e ora chiedono ad altre di farsi avanti. Lui per ora non fa passi indietro: “Non mi dimetto, mi difenderò quando sarà il momento”.