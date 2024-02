SCIUR PADRUN

Confindustria, i saggi a Torino. Rush finale per Garrone e Orsini

Incomincia sotto la Mole il tour di consultazioni della "troika" (Enoc, Vescovi, Moltrasio). Dopo il ligure anche l'emiliano al 20% dei voti che garantisce l'approdo al Consiglio Generale del 4 aprile. Piemonte (eccetto Cuneo) schierato con l'imprenditore genovese. Le mire di Marsiaj

Parte oggi da Torino la missione dei tre saggi di Confindustria. Ed è in un clima descritto come ancora assai teso negli ambienti di viale Astronomia e nella sua ramificazione territoriale, che incomincia il lavoro di Mariella Enoc, Andrea Moltrasio e Ilaria Vescovi. La troika è chiamata a raccogliere le espressioni di consenso di un’ampia e rappresentativa platea di associati mentre, tra tensioni interne e richiami al silenzio stampa, sullo sfondo resta il rebus delle alleanze tra i candidati in corsa per la successione di Carlo Bonomi. Al momento nessuno sembra voler cedere il passo, cercando accordi e convergenze, e il rischio di disperdere i voti si fa sempre più concreto.

Il genovese Edoardo Garrone, al momento è il solo che ufficialmente, forte di oltre il 20% del totale dei voti esercitabili nell'assemblea confederale (secondo rumors è già al 25%), ha accesso di diritto alla “finale” del 4 aprile, quando il Consiglio Generale designerà, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, il futuro presidente. Una corsia diretta che secondo fonti vicine all’altro favorito, Emanuele Orsini, è già stata conquistata anche da quest’ultimo (è al 24% dei voti assembleari), confermando il probabile duello che si è manifestato fin dalla discesa in campo di Garrone, successiva a quella dell’imprenditore emiliano. L'ammissione degli altri due candidati, Alberto Marenghi e Antonio Gozzi, è invece legata al livello di apprezzamento che i saggi rileveranno durante il loro giro di consultazioni sul territorio, prima di decidere di uscire dalla competizione dirottando i rispettivi consensi. Nelle ultime ore pare che anche Gozzi abbia raggiunto la fatidica soglia del 20%.

Dopo l’incontro di oggi a Torino, i tre saggi faranno tappa a Bologna il 24 febbraio, poi il 28 e 29 febbraio saranno a Roma, proseguendo il primo marzo a Milano in Assolombarda e l'8 sempre a Milano, ma in Federchimica. Il giorno successivo toccherà a Padova. Il tour si chiuderà l'11 marzo a Napoli, quindi Enoc, Moltrasio e Vescovi dovranno redigere una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte e individueranno i nominativi dei candidati che saranno chiamati ad ufficializzare l'accettazione della candidatura e ad illustrare il proprio programma in occasione del consiglio generale del 21 marzo.

Nel frattempo, in questi stessi giorni, i quattro in corsa per viale Astronomia stanno incontrando le associazioni del sistema per illustrare i propri programmi, mentre all'indomani di una riunione molto accesa del Consiglio generale è arrivata una nuova lettera agli associati che ribadisce l'appello a mantenere il dibattito interno al sistema, a ulteriore conferma della fibrillazione crescente. Segnali rispetto al borsino dei candidati, in particolare dei due più avanti senza tuttavia escludere possibili sorprese, potranno arrivare proprio dagli incontri dei tre saggi, seppur blindati dal più rigoroso riserbo. L’esito di quello di oggi appare pressoché scontato essendo l’ambito confindustriale piemontese ormai apertamente schierato a favore di Garrone, con l’eccezione di Cuneo che punta sul bonomiano Marenghi.

A margine, ma poi non così tanto, della giornata torinese dei tre saggi continua a tenere banco nell’ambiente il chiacchiericcio, seppure sussurrato con stile, sulle non nascoste ambizioni del quasi ex presidente dell’Unione Industriali, Giorgio Marsiaj. Pronto a lasciare il posto a Marco Gay, attuale numero uno di Confindustria Piemonte e tra i più convinti sostenitori di Garrone, Marsiaj punta a ottenere una vicepresidenza nazionale. Il problema, come sussurra anche chi lo vedrebbe bene in viale Astronomia per toglierselo di torno, è che né Garrone, né Orsini (sul quale inizialmente il Piemonte aveva speso non pochi apprezzamenti) avrebbero lui in cima ai loro pensieri. Almeno per ora.