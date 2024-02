Tour gratuiti green nel Torinese offerti dalle guide turistiche

Le Guide turistiche, interpreti e accompagnatori turistici del Piemonte (Gia) propongono itinerari gratuiti per valorizzare il turismo sostenibile, l'arte e il verde pubblico. L'iniziativa è in occasione della giornata mondiale della guida turistica. Il programma parte sabato 24 febbraio alle 10.30 con un tour alla scoperta del Colle della Maddalena e prosegue il 25 febbraio alle 16.00 in piazza Carlo Felice e nei giardini Sambury. Entrambe le giornate, inoltre, prevedono due visite guidate dalle 15.00 alle 18.00 al Santuario dell'Annunziata di Chieri. "Spesso il nostro ruolo nella divulgazione e nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale non è ancora adeguatamente riconosciuto - dice la presidente delle guide di Gia Barbara Sapino - ed è, purtroppo, danneggiato da forme di abusivismo, che da anni contrastiamo, ma che non è ancora stato completamente estirpato". Per partecipare è possibile prenotare all'indirizzo info@giaturismo.it.