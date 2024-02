Rettore UniTo, "stiamo ascoltando le istanze degli studenti"

"Noi non lasciamo inascoltate le istanze degli studenti". A ribadirlo, a margine della firma di un accordo per la ricerca, il rettore dell'Università di Torino, Stefano Geuna, interpellato a proposito della vicenda delle presunte molestie in ateneo e all'indomani del confronto tra docenti e studenti del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione. Sulle critiche che gli sono state mosse ieri per la sua assenza all'incontro, Geuna ha sottolineato che "l'Università non è solo il rettore. Ieri c'era il direttore di Dipartimento, è stato lui l'interlocutore. Ci siamo sentiti e siamo in contatto". "Stiamo mettendo in atto tutta una serie di interventi e di iniziative nei Dipartimenti, di formazione dei docenti e del personale. Continuiamo ad ascoltare e a essere consapevoli", ribadisce il rettore. "Battiamo molto - prosegue - sul tema di sapere dove rivolgersi, perché gli strumenti ci sono, e sulla sensibilizzazione dei docenti, che sono i primi a dover ascoltare. Poi c'è una catena interna che ci permette di essere dappertutto. Non può essere il rettore che va in ogni sede a verificare le cose. Non è facile, ma ci impegniamo al massimo e capisco le difficoltà degli studenti".