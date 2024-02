Comitato giandujotto, "accordo dà equa e giusta valorizzazione"

L'accordo sul Giandujotto Torino Igp "rappresenta la giusta ed equa valorizzazione delle istanze portate dalle parti". E' il commento del Comitato Giandujotto Torino Igp che - in una nota - ringrazia Lindt & Sprüngli per l'intesa raggiunta a seguito della riunione che si è svolta il 20 febbraio nella sede della Regione Piemonte e per l'attenzione dimostrata verso le aziende del territorio". L'accordo prevede la coesistenza dei marchi storici della Caffarel e l'Igp del Giandujotto di Torino e il comitato "sta già lavorando con il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare per dare corso alle intese raggiunte". Il "confronto tra Comitato del Giandujotto Torino Igp e Lindt & Sprüngli. ha fatto prendere piena coscienza di quanto il Giandujotto sia un prodotto rappresentativo del tessuto sociale ed imprenditoriale del Piemonte. Lindt & Sprüngli, con i suoi storici marchi Caffarel, rappresenta la storia della cioccolateria piemontese e pertanto il Comitato - si legge nella nota - la considera un'azienda strategica per la valorizzazione e la promozione del Giandujotto. La volontà delle parti e l'impegno delle istituzioni, in particolare quello del Presidente della Regione Alberto Cirio e di Mauro Rosati in rappresentanza del Ministro Lollobrigida, hanno reso possibile questo importante traguardo. Ora spetta a tutte le aziende cioccolatiere del Piemonte scrivere insieme un nuovo capitolo della storia del Giandujotto".