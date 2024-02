Imprese edili, previsioni di ricavi e investimenti in calo

Un calo del fatturato e una flessione delle intenzioni di investimento, ma un miglioramento delle aspettative sull'occupazione. Queste le previsioni dell'indagine congiunturale per il semestre gennaio-giugno 2024 elaborate dal centro studi dell'Ance Piemonte e Valle D'Aosta, l'Associazione nazionale dei costruttori edili. Secondo lo studio, il reperimento del personale rimane una delle maggiori difficoltà del settore, con il 70 per cento delle ditte che ha difficoltà a trovare personale qualificato e più della metà anche quello generico e impiegatizio. "Criticità accentuate dalla stretta sul Superbonus e dall'assenza di una politica di incentivi" spiega la presidente Paola Malabaila, che sottolinea anche come il Pnrr "può assumere un ruolo centrale". Altre preoccupazioni riguardano i rallentamenti nella fase di realizzazione delle opere e i ritardi nei pagamenti da parte degli Enti locali, difficili da sostenere per le aziende. Nel chiedere semplificazioni e stabilità, Ance torna a promuovere la Summer school estiva finalizzata a far conoscere il cantiere a ragazze e ragazzi dai 12 ai 14 anni. I costruttori si dicono inoltre fiduciosi del prossimo avvio dell'Accademia delle costruzioni della Regione Piemonte.