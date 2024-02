Torino, da domani il semaforo antismog torna bianco

Torna bianco il semaforo antismog a Torino. In base ai dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte, da domani e fino a lunedì 26 febbraio compreso, prossimo giorno di controllo, sarà dunque in vigore il livello 0 che prevede le sole misure strutturali di limitazione del traffico. Potranno dunque riprendere a circolare i veicoli diesel che in questa settimana sono stati interessati dal blocco in base al livello arancione del semaforo anti inquinamento, quindi fino ai diesel euro 5. Eventuali variazioni, con le relative misure di limitazione del traffico, vengono comunicate il lunedì, mercoledì e venerdì, giorni di controllo sui dati previsionali di PM10, ed entrano in vigore il giorno successivo.