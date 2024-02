Ucraina. Comunità Russi Liberi: manifestazione a Torino

Domenica, 25 febbraio, alle ore 15, in Piazza Castello a Torino, la Comunità dei Russi Liberi - un gruppo di cittadini russi attivisti contro il regime di Vladimir Putin - organizza una manifestazione in occasione del secondo anniversario dall'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina. La manifestazione mira a esprimere solidarietà al popolo ucraino, il pieno appoggio della loro lotta contro l'invasore e una richiesta al mondo democratico di agire in sostegno dell'Ucraina con aiuti militari e umanitari.

L'Associazione Radicale Adelaide Aglietta sarà presente e affiancherà la Comunità dei Russi Liberi nella loro richiesta di appoggio incondizionato all'Ucraina. A seguire, alle ore 17:00, presso la sede dell'Associazione Radicale Adelaide Aglietta (via San Dalmazzo 9/bis), verranno scritti gli auguri per l'imminente Festa della Donna alle detenute politiche in Russia. La Comunità dei Russi Liberi di Torino e l'Associazione Radicale Adelaide Aglietta invitano tutti coloro che condividono questi valori a unirsi a loro in questa dimostrazione di solidarietà e impegno per la democrazia, la pace e i diritti umani universali.