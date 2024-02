Soldi privati in Sanità, quando Appendino ha cambiato idea

Era il 23 novembre 2017. Su proposta della giunta pentastellata guidata da Chiara Appendino, il Consiglio comunale di Torino approva l’accordo di programma e relativa variante al piano regolatore per la realizzazione del Parco della Salute, attraverso un progetto che prevede il partenariato pubblico-privato, cioè la realizzazione del nuovo super ospedale con l'ausilio di fondi privati. Qualche giorno prima, il 16 novembre, sempre l’allora prima cittadina, in occasione della ratifica dell’accordo con il presidente della Regione Sergio Chiamparino diceva che “è stato compiuto un buon lavoro. Il Parco farà da traino per il rilancio di una zona della città che sta vivendo momenti di difficoltà”.

