Stellantis: Pd, sindacati e istituzioni facciano fronte comune

"Questo è un momento importante per Torino e l'area metropolitana: sindacato e istituzioni locali devono fare fronte comune per riportare sul territorio, che è il principale centro italiano dell'automotive, nuovi modelli da produrre a Mirafiori". La sollecitazione arriva dalla capogruppo Pd in Consiglio comunale, Nadia Conticelli, e dal presidente della Commissione comunale Lavoro, Pierino Crema, per i quali "lo sforzo sinergico deve avere come obiettivo il rilancio della produzione a Torino e in Italia e l'investimento in nuovi posti di lavoro stabili". "L'innovazione ambientale e tecnologica - dicono - non può non portare con sé innovazione sociale e il coraggio di nuove sfide, come la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario perché con i nuovi procedimenti produttivi la variabile tempo anche nel manifatturiero ha parametri differenti dal passato, ma continua ad essere valutata secondo schemi del secolo scorso". Ricordando l'avvio, questa settimana, del tavolo istituzionale di confronto, i consiglieri rilevano che "si attende invece ancora che dalla presidenza del Consiglio dei Ministri venga qualche segnale concreto, soprattutto sulla direzione che si intende prendere e che deve articolarsi in un piano industriale nazionale almeno di medio periodo. Il made in Italy - concludono - non si fa delocalizzando la produzione manifatturiera".