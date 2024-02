Guardia medica, in Piemonte stop dopo la mezzanotte

Allo scoccare della mezzanotte la guardia medica chiude e tutto passa, per le successive otto ore, all’Emergenza 118. È uno scenario non ancora certo, ma possibile quello di cui si sta discutendo negli incontri tra sindacati dei medici e Regione Piemonte per costruire il futuro sistema di continuità assistenziale. In quell’arco orario scoperto che, secondo rilevazioni nazionali vede un numero ridotto di richieste, a supplire sarebbe il servizio di emergenza 118.

