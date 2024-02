Lo Russo, "la guerra in Ucraina non ci lasci indifferenti"

"Non possiamo permettere che la presenza della guerra diventi per noi la normalità, un'eco lontana che ci lascia indifferenti". Così, sui social, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a commento di una fotografia delle bandiere dell'Europa e dell'Ucraina in occasione dell'anniversario dell'inizio del conflitto. "Da due anni - ricorda - la guerra è nel cuore dell'Europa. Il conflitto, iniziato il 24 febbraio del 2022 con l'attacco della Russia all'Ucraina, ci ha messo di fronte a una realtà terribile che, da europei, speravamo di non trovarci a vivere mai più. Una guerra - aggiunge - che, oltre alla popolazione ucraina, colpisce anche valori che sono pilastri dell'Unione come democrazia e libertà". Per questo, afferma il sindaco, "non possiamo permettere che la presenza della guerra diventi per noi la normalità, un'eco lontana che ci lascia indifferenti. Da europei, dobbiamo essere al fianco di chi soffre gli orrori dei conflitti e cercare di essere, davvero, costruttrici e costruttori di pace nel nostro quotidiano".