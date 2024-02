Bresso, "dal prossimo Parlamento Ue serve percorso sul clima"

"Se la presente legislatura europea ha avuto il compito di mettere sul piatto e di definire gli obiettivi da perseguire e le grandi linee delle azioni da compiere per realizzarli, dobbiamo anche ammettere che sul fuoco è stata messa tantissima carne e che probabilmente una riflessione, non sulla meta ma sul complesso percorso da seguire per raggiungerla, dovrà essere fatta. Questo potrebbe essere un compito del prossimo Parlamento". Ad affermarlo è l'eurodeputata dei Socialisti e Democratici Mercedes Bresso, a proposito delle normative prodotte dall'Ue contro i cambiamenti climatici. Ha parlato in un incontro che ha organizzato a Torino, all'Environment Park, dal titolo "Green Deal e transizione climatica: una sfida per il Piemonte". Su come il prossimo Parlamento Ue potrebbe procedere ha suggerito: "Una verifica, anche incrociata, delle norme approvate e completare quelle che non sono state approvate; effettuare una sorta di 'fine tuning' su quello che non funziona, dopo avere ascoltato con pazienza e intelligenza tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione delle nuove norme: cittadini, enti locali, imprese, agricoltori. Dovremo confrontarci con il 'principio di realtà', che spesso viene trascurato dai legislatori nell'ansia di ottenere tutto dalla norma, dettagliando all'infinito le cose da fare". Sulla normativa, "si tratta, nella maggior parte dei casi, per i testi legislativi - ha sottolineato - di regolamenti, che vanno quindi in diretta applicazione nei Paesi Membri, senza nessuna possibilità di adattamenti. Il fulcro di questa attività legislativa si è concentrato nel periodo post Covid e per un paio di anni il Parlamento e il Consiglio hanno lavorato a ritmi forzati per discutere, emendare e votare questa valanga di provvedimenti".