Scomparse targhe per Tortora, denuncia in Comune a Torino

Da "molti mesi" le due targhe dedicate dal Comune di Torino a Enzo Tortora sono scomparse dalla loro sede del porticato pedonale tra via Pietro Micca e piazza Solferino. Lo denunciano Sergio Rovasio, presidente dell'associazione Marco Pannella, e Roberto Capra, presidente della Camera penale del Piemonte occidentale, in una lettera indirizzata a Palazzo Civico. Nel testo si osserva che "sono state rimosse probabilmente per dei lavori di ristrutturazione senza però che al loro termine siano state riposizionate". "Per quale motivo?" è la domanda che i due firmatari rivolgono al Comune, auspicando che si "intervenga quanto prima per verificare quanto accaduto e ripristinare le due targhe.