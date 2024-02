Nasce il Comitato nazionale per le celebrazioni guariniane

Il ministero della Cultura ha dato il via libera alla costituzione del comitato nazionale per le celebrazioni del quarto centenario della nascita di Guarino Guarini, anniversario che vede un programma biennale di eventi che si apre il 20 maggio a Torino, con il "Seminario internazionale di storia dell'architettura Guarino Guarini (1624-1683)" e che conta, nel 2025, mostre nel capoluogo piemontese e a Vicenza. Fra le iniziative, alcune per il pubblico altre riservate alla ricerca specialistica storico-architettonica e a momenti di studio e confronto tra discipline diverse, anche giornate di studio e la pubblicazione di un catalogo generale dei circa 200 disegni del Guarini. Un programma, spiega Stefano Benedetto, direttore dell'Archivio di Stato di Torino e presidente del comitato per le celebrazioni, "non solo per ricordare, ma anche per approfondire e contribuire a diffondere la conoscenza di una figura che con la sua opera e il suo pensiero ha gettato un ponte tra saperi scientifici e umanistici nella cultura del Seicento europeo poiché, se è vero che lo si ricorda il più delle volte come geniale architetto, fu anche filosofo, teologo, matematico, astronomo e letterato".