Smog: Pichetto, sfida non circoscritta ma riguarda un'area vasta

Il problema smog "è una sfida che non può essere circoscritta a una piccola area geografica. Non è una questione di Bologna o solo di Milano o solo di Torino. E' un ragionamento complessivo da farsi sul fronte industriale, dove i passi avanti sono stati tantissimi, sia sul fronte civile quindi le emissioni di carbonio che vengono dalle abitazioni che sono notevoli, sia per quanto riguarda i veicoli, la valutazione rispetto all'utilizzo di veicoli più moderni che abbiano basse emissioni è fondamentale come ovviamente l'agire sul traffico". Così il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin conversando coi cronisti a Bologna, a margine della prima tappa di un tour nelle città italiane organizzato dal ministero assieme al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e Unioncamere, per far conoscere le opportunità delle comunità energetiche. Serve, secondo il ministro, anche "una modernizzazione del sistema agricolo. Le azioni sono tante, non sono risolvibili con un singolo atto. Sono stati fatti passi avanti importanti ma dobbiamo andare avanti".