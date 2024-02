Rinascono le Officine Ico, sede storica dell'Olivetti Ivrea

Il bilancio dei primi dodici mesi di operatività di C.Next Ivrea, il progetto di rinascita delle Officine Ico, è stato presentato questa mattina a Ivrea (Torino), sede storica della Olivetti. All'interno dell'ex fabbrica, com'è stato reso noto, hanno trovato posto otto realtà innovative per circa trecento posti di lavoro. Del polo d'innovazione fanno parte attività che spaziano dall'Ict all'elettronica, dai servizi alle imprese all'assistenza alla persona. L'hub è stato creato da C.Next spa e Icona srl con l'obiettivo di insediare una decina di organizzazioni ogni anno. "Il lavoro svolto nel 2023 è una buona base per il consolidamento dell'hub nei prossimi anni - conferma Alberto Carpaneto, amministratore di C.Next Ivrea - il Canavese può così tornare a essere un territorio attrattivo a livello almeno nazionale". Ai lavori di questa mattina hanno preso parte anche il sindaco di Ivrea, Matteo Chiantore, il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, e la consigliera della Città metropolitana di Torino, Sonia Cambursano. "Questa è una bella opportunità per il territorio non solo dal punto di vista economico, ma anche per la rigenerazione urbana - ha sottolineato Carosso -. L'idea di fare sistema è vincente e la Regione Piemonte sarà sempre a disposizione per dare il suo contributo".