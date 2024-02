Incendio in appartamento nel Vco, evacuate tredici famiglie

Un incendio è divampato intorno alle 3 della notte in un appartamento di un condominio di sette piani a Omegna (Verbano-Cusio-Ossola). Le fiamme si sono propagate dalla cucina dell'alloggio del secondo piano di una palazzina di via Mozzalina, nel quartiere di Cireggio, raggiungendo in breve tempo il soggiorno. Le due persone all'interno dell'appartamento sono riuscite a uscire autonomamente e altri dodici nuclei famigliari sono stati temporaneamente evacuati a causa della presenza di fumo nel palazzo. Nessuno è rimasto ferito, ma alcune persone sono state assistite dal personale sanitario per avere inalato del fumo. È in corso la valutazione dei danni strutturali causati dal rogo. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco, da Verbania e da Omegna, con anche l'autoscala, due ambulanze del 118 e una pattuglia di carabinieri.