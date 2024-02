Rsa: una su tre è fuorilegge

Una Rsa su tre non rispetta la legge. È l’allarmante esito dei controlli effettuati, negli ultimi due mesi, dai carabinieri del Nas in tutto il Paese e che ha interessato oltre 600 strutture sanitarie di riabilitazione e socio assistenziali destinate ad ospitare persone anziane e con disabilità. In 191 di queste sono state riscontrate irregolari, anche gravi come nel caso scoperto dai Nas di Alessandria che ha portato alla chiusura della Rsa e alla denuncia a piede libero di due operatrici e al trasferimento in altre struttura dei 29 ospiti, di cui 15 non autosufficienti.

Articolo completo su LOSPIFFERO.COM