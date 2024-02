Incendio in un palazzo a Torino, intossicata una donna

Una donna incinta è rimasta intossicata in un incendio scoppiato la scorsa notte, intorno alle 22, in uno stabile di corso Vigevano a Torino. La donna è stata trasportata all'ospedale per precauzione. Secondo una prima ricostruzione il rogo è divampato lungo le scale e sarebbe di natura dolosa. Qualcuno avrebbe bruciato dei rifiuti accumulati. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia e al 118, sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno iniziato a circoscrivere le fiamme e hanno evacuato una ventina di residenti.