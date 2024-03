Consob: abusivismo finanziario, oscurati altri 6 siti

Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo. Lo riporta una nota precisando che l'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal 'decreto crescita' (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, articolo 4, comma 3-bis, riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva. Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento: Ether Limited (sito internet https://ethertrader.cc e relativa pagina https://client.ethertrades.cc; Aegion Group Ltd (sito www.safecap.io e relativa pagina https://client.safecap.io); Investment Analysts (sito internet https://investment-analysts.co e relativa pagina https://client.investment-analysts.co); Fidelitycfd (sito internet www.fidelitycfd.com e relativa pagina https://wt.fidelitycfd.com); Mex-Fx (sito internet https://mex-fx.com e relativa pagina https://client.mex-fx.com); Ultraford (sito internet https://ultraford.cc). Sale, così, a 1.035 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.