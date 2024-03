Regionali Piemonte: "Piemonte Civico per il Paese reale"

"Insieme a numerosi gruppi civici che operano con impegno sul territorio, presenteremo sabato 2 marzo a Venaria (Torino) l'Associazione Piemonte Civico, che darà vita ad un progetto di ampio respiro, in vista degli appuntamenti elettorali della prossima primavera". Lo annuncia Claudio Desirò, segretario di Italia Liberale e Popolare. "Il prossimo giugno, gli elettori piemontesi - scrive in una nota - saranno impegnati in un appuntamento fondamentale per il futuro della Regione e dei singoli territori: in concomitanza con le elezioni europee, circa 800 comuni saranno chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli comunali e si svolgeranno, contestualmente, le elezioni regionali. Italia Liberale e Popolare sarà presente all'interno di un progetto ambizioso, che si prefigge l'obiettivo del rinnovo della classe dirigente locale, a partire dalle competenze e dall'esperienza dei singoli". "Ripartire dal territorio, dando spazio alla competenza e alla voglia di impegno delle persone, che in molti casi si sentono abbandonati e non più rappresentati dall'attuale panorama politico - sottolinea - sarà il focus dal quale partiremo per comporre le proposte locali e regionale. Obiettivi condivisi e proposte concrete per rispondere alle istanze del territorio: una scelta politica che parte dalla comunità per dare voce alla comunità". "Sabato mattina, al centro d'incontro Rigola, a Venaria, insieme agli altri soci fondatori, presenteremo Piemonte Civico, i suoi obiettivi, i programmi ed il percorso che che affronteremo nei prossimi mesi" conclude Desirò.