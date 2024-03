STATO SOCIALE

Anziani, salta l'intesa col Governo. In Piemonte stop alla Regione

Il Mef nega risorse ulteriori richieste dai territori. A rischio la proposta di ridurre a 65 anni l'età di accesso ai servizi. I gestori delle case di riposo bocciano il Patto proposto dall'assessore piemontese Marrone: "Non sono previsti adeguamenti delle tariffe"

Capelli bianchi, allarme rosso. La questione della terza età, in particolare quella delle strutture e delle risorse necessarie per sostenere e assistere gli anziani, sta rivelandosi assai complicata. Nonostante un rinvio e i tentativi di trovare un accordo, è fallito l’obiettivo di arrivare alla firma dell’intesa sul Piano anziani tra il Governo e la Conferenza delle Regioni. Queste ultime hanno ribadito la loro contrarietà al provvedimento che, di fatto, con la decisione del Mef ha respinto la loro richiesta di risorse aggiuntive e di consentire l’accesso ai servizi già a partire dai 65 anni di età.

L’organismo presieduto da Massimiliano Fedriga, in un documento evidenzia come “alcune criticità che ancora permangono nel provvedimento ed hanno portato ad esprimere la mancata intesa”. In particolare dalle Regioni si chiede “cosa succederò dopo il 2026 al finanziamento della stessa riforma quando finiranno le risorse legate al Pnrr. Dal 2027 – avvertono – mancheranno le risorse ai servizi aggiuntivi forniti agli anziani negli anni, con evidenti future ricadute negative nei bilanci regionali e quindi alle erogazioni delle stesse prestazioni”. Sul fronte delle Regioni, inoltre si pone l’attenzione du un altro problema, ovvero “chiarire se l'età all'accesso di alcuni servizi parta dagli over 65 o limitata a chi ha compiuto settant’anni”.

Mentre si attende lo sblocco della situazione a livello nazionale, con evidenti ripercussioni su ogni singola Regione, in Piemonte si presenta un quadro per molti versi analogo. In un documento sottoscritto da ben quindici sigle di rappresentanza del settore dell’assistenza si contesta il Patto per il welfare proposto dall’assessorato regionale che fa capo a Maurizio Marrone. Gestori ed erogatori dei servizi sociosanitari, ma con loro anche le associazioni dei famigliari di anziani e disabili, chiedono di riscrivere il testo che presenta una serie di carenze.

Il Piano della Regione, sostiene il settore dell’assistenza, “non comprende il rimando al mese di luglio 2024 per un ulteriore adeguamento delle quote sanitarie al 4,00% per il 2024 e neppure cita la previsione triennale dell’adeguamento delle tariffe necessaria a dare piena sostenibilità al costo del lavoro derivante dai rinnovi dei collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative”. Dai gestori delle Rsa e dall’ampio comparto che opera nell’assistenza si punta il dito anche su una clausola contenuta nel testo regione che viene ritenuta inaccettabile perché di fatto si esclude una rivisitazione al rialzo di qualunque tariffa dei posti non convenzionati. Ulteriore accusa mossa alla Regione è quella di “non far cenno, come invece indicato nelle premesse, alla modifica ed adeguamento dei modelli organizzativi”.

Al testo, per ora bocciato, gestori ed erogatori dell’assistenza propongono emendamenti, tra cui quello con cui si prevedono adeguamenti tariffari per la parte sanitaria e rivalutazioni per almeno i prossimi due anni. Una situazione si stallo, dunque, che forse potrà essere superata a quel tavolo di confronto che le sigle di rappresentanza chiedono alla Regione di costituire in maniera permanente.