Anziani, salta l’intesa tra Regioni e Governo

È fallito l’obiettivo di arrivare alla firma dell’intesa sul Piano anziani tra il Governo e la Conferenza delle Regioni. Queste ultime hanno ribadito la loro contrarietà al provvedimento che, di fatto, con la decisione del Mef ha respinto la loro richiesta di risorse aggiuntive e di consentire l’accesso ai servizi già a partire dai 65 anni di età.

L’organismo presieduto da Massimiliano Fedriga, in un documento evidenzia come “alcune criticità che ancora permangono nel provvedimento ed hanno portato ad esprimere la mancata intesa”. In particolare dalle Regioni si chiede “cosa succederò dopo il 2026 al finanziamento della stessa riforma quando finiranno le risorse legate al Pnrr. Dal 2027 – avvertono – mancheranno le risorse ai servizi aggiuntivi forniti agli anziani negli anni, con evidenti future ricadute negative nei bilanci regionali e quindi alle erogazioni delle stesse prestazioni”. Sul fronte delle Regioni, inoltre si pone l’attenzione du un altro problema, ovvero “chiarire se l'età all'accesso di alcuni servizi parta dagli over 65 o limitata a chi ha compiuto settant’anni”.

