Comunali: Vercelli, centrodestra alle grandi manovre

Grandi manovre a Vercelli in vista delle prossime elezioni amministrative. Il sindaco uscente di Forza Italia Andrea Corsaro è allettato da un quarto mandato (non consecutivo), ma tra i partiti del centrodestra si sondano altre ipotesi. La Lega ha lanciato nell’agone l’avvocato Roberto Scheda, un passato da socialista, poi berlusconiano, mentre Fratelli d’Italia pensa al presidente della Provincia Davide Gilardino. E pure i berlusconiani non sarebbero convinti del primo cittadino uscente, al punto che circola il nome di Luca Pedrale, ex capogruppo del Pdl in Regione Piemonte.

