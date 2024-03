Calcio: gli ultras del Toro scioperano contro daspo e denunce

Troppi provvedimenti daspo e denunce nei loro confronti. Gli ultras del Torino hanno così deciso di protestare e disertare la curva Maratona dello stadio Olimpico Grande Torino in occasione della sfida contro la Fiorentina, di questa sera. "In questi giorni il nostro gruppo, già decimato dalle diffide degli ultimi anni, è stato raggiunto da una pioggia di daspo, denunce e arresti - scrivono in un volantino gli ultras granata -. Il segnale è chiaro: farci scomparire. Coerenti con la nostra mentalità, siamo da sempre consapevoli delle possibili conseguenze del nostro vivere ultras". "Questa volta però veniamo colpiti per una protesta tenutasi in occasione dell'incontro Torino-Sassuolo durante la quale venne messa in atto una contestazione contro Cairo, la società e la squadra. Il tutto si era svolto in modo sereno e pacifico: uno sciopero del tifo di 15 minuti lasciando vuoto il settore centrale. Pertanto vista l'assurda repressione in atto verrà a mancare la nostra presenza allo stadio...Non ci avrete mai come volete voi! Torneremo più forti di prima!", concludono. Altri gruppi, come i Cast 1983, "preso atto delle diffide che stanno falcidiando la Maratona" hanno deciso di "sospendere le proprie attività, sino a data da destinarsi". Infine c'è anche chi, il gruppo Toro Rampante, allo stadio entrerà ma sospenderà "l'esposizione del nostro materiale durante le partite, senza far mancare la propria presenza in casa e in trasferta".