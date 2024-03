Muore a 12 anni, folla allo stadio per il funerale

Un migliaio di persone si sono date appuntamento questa mattina a Gassino (Torino), allo stadio Valentino Bertolini per l'ultimo saluto ad Andrea Vincenzi, il 12enne di Castiglione Torinese deceduto dieci giorni fa all'ospedale Regina Margherita di Torino dopo essere stato visitato tre volte e poi dimesso, nel giro di due giorni, all'ospedale di Chivasso. Il ragazzino, secondo l'autopsia, era stato colpito da una polmonite che ha causato un forte versamento pleurico, in particolare a un polmone, e un'insufficienza respiratoria risultata fatale. I funerali si svolgono sul campo di calcio che il giovane era solito frequentare in quanto calciatore delle giovanili della società Gassino-San Raffaele. Andrea, figlio unico, ha lasciato la mamma Valeria e il papà Roberto. Sulla bara bianca è stata poggiata la maglia da portiere del Torino Calcio con il numero e il nome del 12enne.