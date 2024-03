Immigrazione irregolare, 1.600 identificati in Valle d'Aosta

Sono state 1.573 persone le persone identificate e 233 i veicoli controllati in Valle d'Aosta dalla polizia nell'ambito di una operazione finalizzata al contrasto del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e del traffico di esseri umani, che ha interessato anche le province di Bolzano, Como, Cuneo, Imperia, Gorizia, Torino, Trieste e Udine. I controlli sono avvenuti nei giorni scorsi presso abitazioni private segnalate per un anomalo numero di dichiarazioni di ospitalità ed esercizi commerciali del centro cittadino. Ma anche nella zona della stazione ferroviaria e dell'autostazione di Aosta, ai trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo. Le attività, coordinate dal Servizio centrale operativo, sono state condotte dalle squadre mobili delle singole questure, supportate da equipaggi dei reparti prevenzione crimine e dalla polizia di frontiera, "attraverso - fa sapere la questura di Aosta in una nota - mirate attività info-investigative in diverse aree delle citate realtà territoriali di retro-valico, notoriamente frequentate da soggetti, italiani e stranieri, i quali, lungo le direttrici frontaliere terrestri utilizzate dai migranti irregolari, sono dediti a reati di cosiddetta criminalità diffusa".