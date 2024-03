Regionali: Merlo, non credibile alleanza solo per nemico comune

"Le alleanze politiche sono credibili, e serie, solo se non diventano dei pallottolieri. Se cioè non si riducono a essere delle aride e grigie sommatorie di tutto e il contrario di tutto unite solo per battere il nemico irriducibile e comune. E sono ancora meno credibili quando si verificano a livello locale, dove cioè la competizione non può prescindere dalle persone e dai candidati reali per il governo del territorio". Ad affermarlo, in una nota, è Giorgio Merlo, dirigente nazionale Tempi Nuovi-Popolari uniti, in vista delle regionali in Piemonte. "È il caso, nello specifico, della Regione Piemonte - aggiunge - dove la potenziale alleanza della sinistra con i populisti dei 5 stelle può avvenire solo attorno a categorie che prescindono radicalmente dalla politica e dai suoi contenuti. E la controprova di questa considerazione la offrono direttamente, e quotidianamente, proprio i due partiti che sono accomunati solo dalla profonda avversione verso il nemico comune". "Anche per questa semplice ragione - conclude - i Popolari centristi piemontesi hanno condiviso il progetto della 'lista civica' del Presidente Alberto Cirio. Perché, alternativi al populismo e alla politica concepita solo come rapporto tra amico/nemico, i Popolari optano per un progetto di buon governo, civico, riformista, espressione dei territori e delle esigenze e domande che provengono dagli amministratori locali. In particolare, dei piccoli e medi Comuni che rappresentano l'ossatura centrale del sistema istituzionale piemontese".