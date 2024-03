Verdi; scontro in Piemonte su lista unica con Sinistra

Verdi nell’ammucchiata a sinistra e, auspicabilmente, alleati dei 5 Stelle? È quello che il leader nazionale Angelo Bonelli non solo si augura ma, attraverso un’intervista a un quotidiano, dà per scontato alle regionali del Piemonte: replicare in chiave locale l’Alleanza con il partito di Nicola Fratoianni, dando vita a un’unica lista. Una decisione che ha colto di sorpresa e fatto arrabbiare non poco lo stato maggiore piemontese, a iniziare da Giorgio Bertola che a Palazzo Lascaris è il portabandiera della formazione ecologista.

“La decisione calata dall’alto da parte dei vertici nazionali di Europa Verde di presentarsi di fronte agli elettori alle elezioni regionali come Avs rappresenta l’ennesima dimostrazione di subalternità a Sinistra italiana – tuona Bertola –. Il gruppo regionale dei Verdi da tempo portava avanti il progetto di una lista autonoma per le prossime regionali, all’interno della coalizione di centrosinistra per conferire alle istanze ambientaliste una voce autorevole”.

