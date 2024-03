REGIONALI: CIRIO PUNTA SULLA SANITA'

Ormai è chiaro che sulla sanità, core business della politica regionale e al contempo materia da cui i cittadini, da sempre, attendono le risposte ai loro bisogni, si giocherà gran parte della prossima campagna elettorale. Ma a dispetto dei calcoli dell’opposizione, che ritiene di aver individuato su questo tema il tallone d’Achille di Alberto Cirio e del centrodestra in Piemonte, il governatore non intende affatto giocare in difesa. Anzi. Del resto, in questi quasi cinque anni di governo della Regione negli snodi cruciali e di fronte ai problemi più spinosi il presidente forzista ha preso più volte in mano le redini, anche a costo di mettere a repentaglio il rapporto con il titolare della delega, il leghista Luigi Icardi.

Nei ragionamenti di Cirio trova sempre più spazio l’idea di sottrarre una questione importante come quella della sanità da logiche spartitorie tra i vari partiti della coalizione, ma non di meno quella di metterla a distanza di sicurezza da lobby e gruppi di potere che già, come a ogni vigilia delle urne, incominciano a muoversi trasversalmente tra le forze politiche. Da qui l’idea, forse già un concreto proposito, del governatore di tenere la palla ben controllata tra i suoi piedi, affidandola al momento della riconferma alla guida del Piemonte a una figura di sua fiducia, estranea o comunque sufficientemente autonoma ed estranea dalle spartingaie.

