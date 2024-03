Militanti di FdI "aggrediti dai centri sociali a Torino"

Alcuni militanti di Fratelli d'Italia sono stati "aggrediti questa mattina dagli antagonisti dei centri sociali a Torino". Lo fanno sapere i militanti stessi, riferendo che l'aggressione è avvenuta al mercato di corso Racconigi, nel quartiere San Paolo, mentre era in corso un volantinaggio. "Gli antagonisti - viene spiegato - hanno spinto chi era impegnato nel volantinaggio, hanno spezzato le bandiere e tentato di rubare il materiale". "Siamo davanti all'ennesimo episodio di violenza ad opera degli esponenti dei centri sociali della nostra città - dice Giovanni Crosetto, capogruppo di FdI in in consiglio comunale e nipote del ministro -. Dopo gli atti di violenza davanti alla questura questa settimana, oggi veniamo aggrediti fisicamente durante un semplice e pacifico banchetto politico. Sono questi i risultati delle politiche di dialogo e legalizzazione del centro-sociale Askatasuna messe in atto dal Partito Democratico". "È assurdo che non si possa svolgere un legittimo banchetto di propaganda politica senza correre il rischio di essere aggrediti dai soliti noti dei centri sociali - afferma Raffaele Marascio, capogruppo di FdI in circoscrizione 4 -. Siamo davanti a gente che si sente autorizzata ad aggredire un libero volantinaggio di esponenti e militanti di Fratelli d'Italia in pieno giorno. La situazione sta diventando intollerabile. Chiediamo un'immediata presa di posizione da parte del sindaco Lo Russo e della sua Giunta" conclude.