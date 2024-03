Piemonte: Magi, sì alleanze ma M5s non prenoti il candidato

Più Europa "è disponibile a ragionare in termini di coalizione con il Partito democratico e con le altre forze del centrosinistra, a partire dai programmi e dai temi. Ci sembra piuttosto che il Movimento 5 Stelle partecipi alle coalizioni solo quando i candidati presidenti sono del Movimento 5 Stelle". Ad affermarlo, il segretario nazionale di +Europa, Riccardo Magi, oggi a Torino per una iniziativa elettorale, a proposito delle prossime elezioni regionali in Piemonte. "Ci sembra che si sia bloccato il tavolo della coalizione e questo è un problema - ha spiegato - probabilmente riprenderà subito dopo le elezioni in Abruzzo, immagino io, però è un problema perché non si riesce a parlare di programmi, non si riesce a parlare di temi". "E poi c'è la grande questione del Movimento 5 Stelle - ha sottolineato - io non ho mai avuto preclusioni e preconcetti nei loro confronti, però non è possibile che stiano nella coalizione solo se i candidati presidenti sono del Movimento 5 Stelle". Quanto alla possibilità che la coalizione di centrosinistra si apra di più al centro, nel caso in cui il tavolo con il Movimento 5 Stelle salti definitivamente, Magi ha detto: "Noi ci proponiamo anche di fare da cerniera per questo tipo di soluzione. Abbiamo capito che in Piemonte c'è una discussione all'interno di Azione, c'è un posizionamento più favorevole al sostegno a Cirio. Lo rispettiamo, ma non lo condividiamo affatto".