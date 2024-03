Maltempo: pioggia e nevicate intense in Piemonte

Continua a perversare il maltempo in Piemonte, con precipitazioni nevose, che si registrano nel Vercellese, in particolare ad Alagna Valsesia, ai piedi del versante meridionale del Monte Rosa. La Provincia di Vercelli segnala che la Strada Provinciale 124 da frazione Ferrate a Carcoforo è stata chiusa per pericolo di slavine. Neve anche in alcune zone del Verbano-Cusio-Ossola, come a Riale, una frazione sulle Alpi centrali. Nel Torinese si è svegliata imbiancata Prali e i dintorni, in Valle Germanasca, mentre a Torino piove ma non con intensità moderata. Dalle 8 di questa mattina, vista la situazione di maltempo, la sala operativa della protezione civile della Regione Piemonte è stata aperta e continua l'attività di monitoraggio, visto che sono previste precipitazioni molto forti nel settore nord occidentale e c'è massima attenzione per quanto riguarda un generale innalzamento dei livelli corsi d'acqua, dopo una settimana di perturbazione. Secondo l'Arpa il bollettino di previsione delle piene riporta una criticità ordinaria sulla quasi totalità dei corsi d'acqua. L'allerta gialla per rischio valanghe nelle zone settentrionali di Verbano e Novarese, che si estende alla fascia pedemontana occidentale. Ancora giallo il semaforo per rischio idrogeologico sulle stesse zone e sulle pianure di Cuneese, Torinese e Vercellese.