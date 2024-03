SCIUR PADRUN

Duello (o triello) in Confindustria. Garrone non sfonda, Orsini sale

Chi pensava, come i piemontesi, che la discesa in campo di mister Erg si sarebbe trasformata in un plebiscito deve ricredersi. L'imprenditore modenese è il vero candidato da battere. Incognita sui voti assembleari di Gozzi. Marenghi prepara la exit strategy

A un mese dal voto del Consiglio generale, in calendario per il 4 aprile, la corsa per la presidenza di Confindustria resta decisamente affollata. I candidati in gara sono quattro e la partita delle alleanze sembra non voler decollare. Le forti divisioni all’interno dell’associazione, tra grandi e piccoli ma anche tra imprenditori dello stesso territorio o federazione, rendono difficile il lavoro di sintesi da parte dei saggi, Mariella Enoc, Andrea Moltrasio e Ilaria Vescovi.

Tra i candidati, Edoardo Garrone, forte della certificazione di oltre il 20% dei voti assembleari, è l’unico ad aver accesso di diritto al voto finale. Anche Emanuele Orsini avrebbe superato il tetto stabilito dallo statuto: fonti vicine all’attuale vicepresidente di viale dell’Astronomia gli accreditano il 26% (230 su 881 voti totali). Traguardo che a dispetto delle veline fatte circolare dal suo entourage non sarebbe ancora stato raggiunto da Antonio Gozzi. Il patron di Duferco e numero uno di Federacciai può contare sull’appoggio di alcune territoriali (Bergamo, Brescia, Cremona, Napoli, Benevento, Avellino e Taranto) e su un pugno di categorie (Federlegno, Federazione Carta, Federvini, Assovetro, Proxygas, Sistema Moda Italia, Anima, Anfia, Unem e Confitarma): un fronte non ancora sufficiente ad assicurargli il passaggio al rush finale. Resta indietro, invece Alberto Marenghi che molti vedrebbero pronto a ritirarsi a breve. Sarà duello o triello?

In assenza di accordi – normalmente a ridosso del voto – i saggi, verificati i consensi, potrebbero decidere di portare in finale, per la prima volta nella storia confindustriale, ben tre candidati. Decisive saranno le prossime tornate di audizioni dei saggi con la base associativa. Dopo aver fatto tappa a Torino, Bologna e Roma – con una sola giornata d’incontri nella Capitale invece delle due inizialmente previste – è stata la volta di Milano in Assolombarda. L’8 marzo i tre saranno sempre a Milano, ma in Federchimica. Poi toccherà a Padova, il 9 marzo, in Confindustria Veneto Est. La posizione degli imprenditori veneti al momento non è univoca: stando ai rumors le preferenze sarebbero divise tra i tre candidati più quotati. Il tour nazionale dei saggi si chiuderà l’11 marzo a Napoli.

Al termine delle consultazioni, Enoc, Moltrasio e Vescovi dovranno redigere una relazione di sintesi delle valutazioni raccolte sugli industriali in gara per succedere a Carlo Bonomi. Quindi individueranno i nominativi dei candidati che saranno chiamati ad ufficializzare l’accettazione della candidatura e a illustrare il proprio programma in occasione del Consiglio generale del 21 marzo. Poi ci sarà la designazione da parte del Consiglio generale del 4 aprile e, infine, l’assemblea dei delegati, il 23 maggio, eleggerà il nuovo presidente.