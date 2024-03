Padre in Comune, figlia in Regione

Dicono che... vittoria o sconfitta che sarà, a Tortona di festeggerà o si rimuginerà in famiglia oltre che nel Pd. Già, perché se il padre, Gianfranco Agosti docente al liceo e segretario della sezione cittadina del partito si candida a sindaco, la figlia Noemi correrà per la Regione. Se la candidatura a primo cittadino del Comune attualmente guidato dal leghista Federico Chiodi pronto per un secondo mandato è nota da tempo, quella della figlia sarà ratificata nei prossimi giorni dall’assemblea provinciale. Insieme a lei nel quartetto che vede più che favorito l’attuale consigliere regionale Domenico Ravetti, con di fatto già in tasca il biglietto per Torino valido per i prossimi cinque anni e la sua terza legislatura, il Pd alessandrino schiera Luca Gioanola già assessore nella passata giunta di centrosinistra guidata da Titti Palazzetti e l’ex sindaca di Silvano d’Orba Ivana Maggiolino.