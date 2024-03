REGIONALI PIEMONTE: PD CONVOCA L'ASSEMBLEA

La data fissata sul calendario è quella del 16 marzo, come anticipato dallo Spiffero. La convocazione dell’assemblea regionale del Pd piemontese è partita ieri e, salvo sconvolgimenti sul teatro nazionale, entro quel giorno si conoscerà il candidato che il centrosinistra opporrà ad Alberto Cirio. Si andrà, dunque, alla conta tra Chiara Gribaudo e Daniele Valle, che da sei mesi sono lì a contendersi la guida della coalizione? A oggi resta l’opzione meno probabile: i più sono pronti a scommettere su un accordo dell’ultima ora tra le correnti.

È questo il quadro in cui si muove un Pd che al momento resta diviso in due blocchi. Sono più di trecento i delegati dell’assemblea regionale: sulla carta i numeri dovrebbero pendere dalla parte di Valle ma è un vantaggio solo teorico perché nessuno sa quanti delegati riuscirà a portare a votare l’altra fazione. Il partito regionale non è ancora riuscito a trovare una sala abbastanza ampia da poterli ospitare tutti, oltre a ospiti vari e addetti ai lavori. In queste condizioni la conta sarebbe un salto nel buio per entrambe le componenti e a mali estremi potrebbe essere lo stesso Nazareno a “consigliare” una sintesi che tenga conto anche delle elezioni europee. Qualche contatto informale è già iniziato.

Articolo completo su LOSPIFFERO.COM