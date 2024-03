Confapi e sindacati contro le molestie nei luoghi di lavoro

Confapi Piemonte ha sottoscritto con Cgil, Cisl e Uil piemontesi un accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro per promuovere intese in materia dove non ci sono. Sono state messe a punto le linee guida per recepire l'intesa firmata dalle parti sociali dell'Unione europea. "E' la prova della consapevolezza della federazione e delle nostre imprese dell'importanza di un tema che spesso viene ancora sottovalutato da molti. fabbriche e uffici devono essere luoghi di buon lavoro per tutti, luoghi in cui produrre benessere e non divisioni oppure prevaricazioni. Confapi Piemonte e tutte le associazioni datoriali del sistema Confapi della regione sosterranno fortemente questa intesa, facendo della sua piena applicazione uno dei suoi temi principali di lavoro nei prossimi mesi" spiega Filiberto Martinetto, presidente di Confapi Piemonte. I sindacati ribadiscono l'importanza del contrasto da porre alle molestie e alla violenza sui luoghi di lavoro e la volontà di estendere l'accordo anche alle territoriali che ancora non hanno sottoscritto accordi in materia. L'accordo ribadisce che ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei luoghi di lavoro è inaccettabile; riconosce il principio che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza; ribadisce che i comportamenti molesti o la violenza subiti nel luogo di lavoro vanno denunciati. Viene anche sottolineato che le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare per mantenere un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.