Sicurezza a Torino, decisi ulteriori servizi interforze

Da giovedì 7 marzo saranno operativi a Torino ulteriori servizi interforze "con il pattugliamento di aree sensibili" da parte della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, con il concorso dei militari dell'Esercito dell'Operazione Strade Sicure. Le nuove misure, che usufruiscono delle risorse aggiuntive (altri 54 militari) assegnate a Torino, sono state condivise in Prefettura in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Donato Cafagna, con la partecipazione del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, della vicesindaca, Michela Favaro, dell'assessore alla Sicurezza Giovanna Pentenero, del questore Vincenzo Ciarambino, del comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, generale Roberto De Cinti, del comandante Provinciale della Guardia di Finanza, generale Carmine Virno, del comandante del 1° Reggimento Artiglieria da Montagna, Col.Olav Conz, della dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria, Angela Catapano, e del comandante della Polizia Municipale, Roberto Mangiardi. Il rafforzamento degli interventi riguarda la zona nord della città, in particolare nei pressi dei Ponti Mosca e Carpanini, e i servizi di prevenzione presso il mercato di Porta Palazzo e nell'area di San Salvario, nello specifico nel quadrilatero che interessa i portici di via Nizza, area adiacente alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Su queste aree la Polizia Municipale svilupperà in parallelo servizi e verifiche amministrative. La Guardia di Finanza contribuirà con intensificate attività di controllo economico del territorio". "Un ulteriore contingente, a disposizione della Polizia Ferroviaria, rafforzerà i presidi non solo all'interno delle stazioni di Porta Nuova e Porta Susa, ma anche sulle aree contigue. Restano confermati i pattugliamenti già attuati a Barriera Milano, integrati nelle fasce orarie notturne dai controlli delle Forze di Polizia".

Il dispositivo di sicurezza va ad aggiungersi ai servizi straordinari attuati da Polizia di Stato e Carabinieri, alle vigilanze fisse su obiettivi sensibili già assicurati dall'Esercito nell'ambito dell'Operazione Strade Sicure ed integra le attività pianificate nell'ambito del Piano coordinato di controllo del territorio con pattuglie automontate di Polizia di Stato e Carabinieri e il concorso della Guardia di Finanza. Prosegue intanto l'operazione 'Alto impatto' che interessa anche altre zone della città e che nei primi due mesi dell'anno, con l'impiego in 29 servizi di quasi mille unità di personale delle Forze di Polizia e 75 unità della Polizia Municipale, ha consentito di controllare 3.622 persone, delle quali 17 arrestate e 63 denunciate, 454 veicoli e 152 esercizi pubblici, e ha portato al sequestro di oltre 1 chilo di sostanze stupefacenti e di quasi 6 mila euro di denaro contante.