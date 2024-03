Crisi Delgrosso, lavoratori in presidio a Palazzo Lascaris

Una nutrita rappresentanza dei 108 dipendenti della Delgrosso di Nichelino, azienda che produce filtri soprattutto per Iveco, Cnh e Stellantis, è in presidio davanti a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte a Torino. Da un anno tutti i lavoratori sono in contratto di solidarietà, e l'azienda ha annunciato a giorni l'avvio di una procedura concorsuale e il deposito dei libri in tribunale. "Ci sarebbero ancora delle commesse - spiega uno dei dipendenti - ma la fabbrica è fortemente indebitata e ha seri problemi di liquidità". L'obiettivo della protesta è portare il problema all'attenzione delle istituzioni, perché "nel momento in cui scattasse il fallimento, i lavoratori si troverebbero senza più alcuna protezione sociale".