Accoltellato in centro d'accoglienza, fermato un altro migrante

Un ospite del centro di accoglienza per richiedenti asilo nella frazione Castiglione di Asti, di 25 anni e di origine maliana, è stato accoltellato alla nuca e alla schiena da un altro migrante e connazionale. Sul posto sono intervenuti gli agenti di una Volante di polizia che hanno arrestato l'aggressore, il ventinovenne Y.S., con l'accusa di tentato omicidio. Il ferito, dopo le prime cure all'ospedale Cardinal Massaia di Asti è stato trasferito ad Alessandria; le sue condizioni sono gravi ma la sua vita non sarebbe in pericolo.