VERSO IL VOTO

Caos Verdi in Piemonte. Bertola sbatte la porta: "Subappaltato il partito a Grimaldi e compagni"

Il capogruppo in Consiglio regionale non si candiderà alle elezioni di giugno. La legge del cocomero: "In questo paese bisogna chiedere il permesso alla sinista per essere ambientalisti". Lascia anche la co-portavoce Grisà e si rivede qualche vecchia cariatide

“Io sono fuori”. Dopo la co-portavoce del Piemonte Mariella Grisà, anche il consigliere regionale Giorgio Bertola sbatte la porta e lascia i Verdi. Non correrà alle regionali l’ex grillino che siede a Palazzo Lascaris dal 2014 e che cinque anni fa era stato candidato a governatore del Movimento 5 stelle. È intenzionato a farsi da parte dopo aver lavorato per mesi alla costruzione di una lista.

I Verdi piemontesi sono in subbuglio, a provocare la rottura è stato Angelo Bonelli, dicono da Torino. Oggetto del contendere è l’autonomia del partito rispetto all’abbraccio – talvolta “soffocante” – con Sinistra Italiana. Con un atto d’imperio, il segretario nazionale ha stabilito che alle prossime regionali i Verdi si sarebbero presentati assieme al partito di Nicola Fratoianni sotto le insegne di Avs (Alleanza verdi-sinistra), così come sarà alle europee e come era già stato alle politiche del 2022. Una decisione che ha di fatto sconfessato il direttivo piemontese che si era espresso già lo scorso anno per una corsa solitaria, sfruttando al massimo l’alto potenziale di un simbolo che da solo avrebbe potuto garantire una rappresentanza ecologista nel parlamentino piemontese. “Hanno prevalso logiche nazionali – se la prende Bertola – di fatto hanno deciso di subappaltare i Verdi a Sinistra italiana che sfrutterà il nostro simbolo per far entrare i suoi”.

Insomma, verdi fuori ma rossi dentro. Anche Bonelli si riscopre “cocomero” e conferma la subalternità del mondo ambientalista italiano verso la sinistra, soprattutto quella più radicale. E sarà forse per questo che in tanti anni l’orizzonte è stato sempre quello del 2 percento. Vince Marco Grimaldi che ora potrà disporre liberamente della lista di Avs mentre i Verdi, in confusione, si limiteranno a candidare qualche portatore d’acqua e a riesumare qualche cariatide della Torino olimpica come Roberto Tricarico che dopo tanto girovagare ora prova a riciclarsi laddove iniziò la sua carriera politica più di trent’anni fa (in realtà prima ancora aveva tentato fortuna con i socialisti di Gabriele Salerno). Una lunga carriera politica, quella di Tric, avvocato e barman, cresciuto tra i banchi della Sala Rossa fino a diventare capo di Gabinetto nella disastrata amministrazione romana del Marziano, Ignazio Marino. Deluso dal Pd finì dritto tra le braccia di Chiara Appendino e fu l'unico di quella generazione dem a ottenere un incarico dalla giunta pentastellata, a capo dei cimiteri comunali.

“Stanno subappaltando il simbolo a un parlamentare di un altro partito e a qualche avventuriero” prosegue Bertola, che dichiara di non volersi candidare in altre liste e anzi considera conclusa qui – almeno per il momento – la sua esperienza politica. “In questo paese – prosegue – bisogna chiedere alla sinistra il permesso per essere ambientalisti. I vertici nazionali avevano offerto delle garanzie di autonomia al gruppo regionale, poi sono spariti”. Chissà se a pesare sono state anche scelte politiche come quelle sulla collocazione del nuovo ospedale di Torino alla Pellerina: operazione assecondata anche dall’assessore comunale di Sinistra italiana Jacopo Rosatelli, mentre Bertola e i Verdi hanno raccolto le firme contro quell’operazione.

A questo punto la favorita numero uno per l’elezione in via Alfieri pare proprio essere Valentina Cera, assessore in Città Metropolitana e consulente nell’azienda della famiglia Grimaldi, la Dasein, recentemente acquisita dall’ex sindaco di Galliate Davide Ferrari, della Lega.