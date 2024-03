AMBROGIO (FDI): “GOVERNO MELONI AUMENTA MILITATI A TORINO”

“L’invio di altri 54 militari sul territorio torinese, in aggiunta a quelli già schierati in Barriera di Milano, non fa che testimoniare l’attenzione del governo Meloni per la sicurezza e per la città di Torino”, dichiara Paola Ambrogio, senatore di Fratelli d’Italia.

“I nuovi presidi a Porta Nuova e Porta Susa, nelle aree dei Ponti Mosca e Carpanini, nella zona di Porta Palazzo e in quella di San Salvario serviranno a porre un argine al degrado ed alla criminalità che, dopo decenni di mal governo locale della sinistra, è dilagato a tal punto da fare invidia a ‘Gotham City’”.

“Dal Governo Meloni e dal Ministero della Difesa continuano ad arrivare strumenti per rendere più sicure le nostre città - continua Roberto Ravello, dirigente FdI in Piemonte e già assessore regionale - stiamo smontando quell’odioso meccanismo per cui certe aree sono state condannate a priori a diventare ‘terra di nessuno’. Lo facciamo riportando sul territorio il rispetto della legge, dell’ordine e, soprattutto, attraverso azioni concrete e tangibili”. “Oggi, ancora una volta, dobbiamo ringraziare i nostri militari e le Forze dell'Ordine che, ogni giorno, con grande serietà e competenza vegliano sui torinesi”.