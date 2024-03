SOCIAL

Facebook e Instagram down

Piattaforme Meta in tilt: impossibile accedere a Fb, non si riescono a caricare storie e feed. Migliaia di segnalazioni registrate da Downdetector. Non risultano disservizi su WhatsApp

Problemi per le app legate a Meta: Facebook, Instagram, Threads e Facebok Messenger non funzionano come dovrebbero. Lo confermano le centinaia di migliaia di segnalazioni registrate dal portale Downdetector a partire dalle 16 di oggi, 5 marzo. I disservizi sono diversi e non riguarderebbero soltanto l'Italia. C'è chi non riesce più ad accedere ai social e chi invece, pur accedendo, non riesce a caricare la pagina per vedere e pubblicare post: "Impossibile caricare il feed" è il messaggio che appare sulla schermata. Non risultano particolari problematiche per WhatsApp.

Su Facebook in molti sono stati disconnessi in automatico dal loro profilo. Al momento dell'accesso viene richiesto di inserire la password, che poi però risulta sbagliata. Su Instagram a molti utenti non si aggiorna più il feed: non è possibile caricare o visulizzare reel, storie e post.